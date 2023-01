"La imagen al verle parpadear en la ambulancia no se me va a olvidar nunca"

"La imagen cuando le vi parpadear desde la ambulancia no se me va a olvidar nunca", al agente 101 111 se le quiebra la voz al recordar el desenlace de la actuación que vivió junto a dos compañeros el pasado día 26 tras recibir el aviso de que un hombre de 89 años había sufrido un infarto en la calle Valentón Masip. "Nos entrço una llamada avisando de que había un hombre desvanecido en la calles. Cuando llegamos vimos que no tenía pulso y que no respiraba, solicitamos una ambulancia y empezamos con las maniobras de reanimación, al poco llegó un tercer compañero que está en UPR y nos fue relevando. A los siete u ocho minutos conseguimos que recuperara la consciencia". La formación recibida en el cuerpo fue clave para que este agente y su compañera se enfrentaran sin dudar al suceso. "Llevo en prácticas desde julio y dos meses en atención al ciudadano. Cuando entró la llamada me puse nerviosa pero no te da tiempo a pensar, es ponerte y empezar con la maniobra".