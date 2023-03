La ganadera Lucía Velasco Rodríguez, afincada en Las Regueras , activista por los derechos de la mujer rural e "infuencer" con infinidad de seguidores en internet, ha revolucionado las redes con un vídeo en el que critica con dureza el sistema de cita previa establecido en los servicios de la administración pública. Se centra en un caso sufrido en sus propias carnes en un juzgado de Oviedo, pero después abre el abanico a otras instituciones y no deja títere con cabeza. "Fui al juzgado a pedir un certificado que necesito para mi hija y resulta que hay que pedir cita previa. Pero lo más triste, lamentable y penoso es que no estaban haciendo nada (por los funcionarios) y que no había nadie dentro. Estaba vacío y aún así no atienden a la gente", explica la ganadera.