El mejor pote de España sigue la receta tradicional de la cocina de la abuela. "Siempre me inspiré en mi abuela a la hora de cocinar porque de pequeño andaba metido en los fogones y me gustaba el ritmo lento con el que se preparaba todo". Así explica Alfredo Cayarga, el jefe de cocina de Alterna Sidrería, acompañadp, la receta de su pote clásico, que este año ha ganado el premio al mejor de España. "El caldín gordín, alguna faba rota, sobre todo mantecosa y sin piel, y que se junte en la boca con la patata, cortada con mimo, y la berza de una huerta del emtorno" . En cuanto al compango, optaron por una combinación clásica y de gran calidad, aunque también incluyeron un elemento diferenciador: el chosco de Tineo. "Nos costó tiempo encontrar un buen compango pero creo que los productos que hemos elegido son los mejores del mercado", asevera Cayarga. Desde que ganaron el premio al mejor pote el teléfono no ha dejado de sonar. "Estamos muy emocionados, no lo esperábamos", asegura Carlos Pedroso, gerente del establecimiento. El pote estará en la carta de Alterna Sidrería para el deleite de los comensales que reserven mesa.