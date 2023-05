El Consejo de Ministros aprobó esta semana el acuerdo mediante el cual el Ministerio de Transportes podrá adquirir terrenos que pertenecen en la actualidad al Ministerio de Defensa para la creación de viviendas públicas por todo el país. En concreto, en 36 municipios En el caso de Asturias, el texto incluye la creación de mil nuevas viviendas públicas en los terrenos de la antigua fábrica de armas de La Vega. Esto supone un cambio radical en el convenio en el que trabajan el Ayuntamiento, el Principado y el departamento de Margarita Robles, ya que la promoción de los usos residenciales del plan de La Vega ya no será privada, sino pública. Principado y Ayuntamiento insisten en que el plan sigue adelante tal y como estaba previsto. "Lo veo con tranquilidad y creo que el cambio de titularidad puede agilizar la solución a estos terrenos", explicaba Alfredo Canteli en la inauguración de la Feria del Automóvil en la antigua Fábrica de Armas. "Creo en la palabra de Adrián Barbón y no entiendo que en el propio partido haya gente que quiera que esto se rompa, no lo van a conseguir", aseveró. El alcalde de Oviedo insistió en que intentarán dar la máxima agilidad al proyecto, "no van a ser veinte años como dicen algunos". Para Canteli el cambio de titularidad clarifica la operación. "Los que veían un pelotazo en La Vega ya se habrán bajado de la burra", insistió. Desde la Cámara de Comercio se abre un nuevo espacio de oportunidad abriendo el mercado de la vivienda a la gente joven. "Ahora se necesitan empresas", puntualizó Carlos Paniceres que también valoró el acuerdo alcanzado entre dos partidos de diferente signo político. El delegado de Defensa en Asturias también coincidió en que el cambio de titularidad puede simplificar el proceso. "Hasta que todo culmine las instalaciones se seguirán cediendo igual que ahora", puntualizó Juan Luis González.