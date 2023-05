El grupo de teatro "La Esfera" está formada por una mayoría de actores y actrices con discapacidad visual. Ellos pueden estudiar sus textos e intervenciones de manera adaptada: en braille, con letra en alto contraste, más grande o en audio. Su última representación sobre las tablas del teatro Pumarín de Oviedo ha sido "Berlín, Berlín", un texto de su director Etelvino Vázquez que afrontan con tranquilidad e ilusión. "Yo siempre quise ser actriz", reconoce la ovetense María Esperanza Álvarez. "Hasta hace unos años no pude dedicarme a la actuación porque tenía a mis hijos y estaba sola pero ahora el teatro me ha dado la vida", asevera. Una miopía progresiva la fue dejando sin vista hasta tener un pequeño resto en un ojo que le permite moverse sin ayuda por el escenario. Junto a ella está Blanca Caldevilla, una vecina de Gijón de 95 años que perdió totalmente la vista hace dos años. "Hasta entonces me arreglaba bien, veía mal pero podía salir sola. Ahora necesito ayuda y para aprenderme los papeles mi hijo me graba los audios y yo los repito". Cada semana se reúnen para ensayar a las órdenes de Etelvino. "No ver no es un hándicap para actuar, el teatro te cambia la vida y tiene una importante labor social como podemos ver aquí". La iniciativa de los grupos de teatro de la fundación ONCE tiene como objetivo ofrecer alternativas de socialización e integrar a las personas con discapacidad visual. "Cuando subo al escenario no soy yo y eso me gusta", explica María Esperanza. Su ejemplo de superación rompe todas las barreras.