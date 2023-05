Este fin de semana me ha tocado vivir uno de esos episodios que sirven para corroborar que el periodismo es una profesión que no deja de sorprenderte por muchos años que pasen. A finales de marzo inicié una serie de reportajes sobre las parroquias rurales de Oviedo con el fin de darle voz a la zona rural del concejo, a sus gentes, a sus problemas y a sus tradiciones. En mitad de un día a día cargado de política, de sucesos que ponen los pelos de punta y de noticias que afectan principalmente al Oviedo más urbanita, LA NUEVA ESPAÑA ha querido incluir este espacio para no dejar de lado a una parte del municipio que para muchos es la gran desconocida y que sin embargo custodia buena parte de la historia del concejo.

Pues bien, esta semana le toca el turno a la parroquia de Santolaya y para poder contarle a ustedes todos sus secretos concerté una cita con José Avelino Alonso Naves, que es el presidente de la asociación de vecinos de Manzaneda y un gran conocedor del entorno en el que vive. En Santolaya, como en otros muchos puntos del Oviedo rural, no queda ni un solo bar para poder sentarse a tomar un café, así que hubo que improvisar y meterse en el coche de José Avelino para poder tomar notas de sus explicaciones antes de iniciar un recorrido por la zona. En mitad de la conversación, cuando el protagonista me estaba contando que en la parroquia llegó a haber dos escuelas y casi el triple de población, un vecino del pueblo tocó dos veces en el cristal del acompañante, donde yo estaba sentado, para que bajásemos la ventanilla. “Oye José, esa burra que tienes en la finca debe estar de parto. Está echada y no se mueve, igual tenemos que ayudarla”, dijo Valentín Pantiga. No hubo más que hablar. José Avelino estaba vestido de calle para salir guapo en la foto, pero se remangó y salió del coche al instante. La finca está situada muy cerca del sitio en el que estábamos, a tiro de piedra de la histórica fuente de Manzaneda. Al llegar, José Avelino acarició a “Covadonga” como si quisiese tranquilizarla para lo que iba a venir. Las patitas del pollino ya asomaban y tiró con fuerza de ellas hasta que logró sacar a la cría. Es una hembra, una burrita de color gris que se encuentra en perfecto estado. Su madre, “Covadonga”, está exhausta por los esfuerzos, pero no tardará en recuperarse. Eso sí, hay que hacer que se levante para evitar riesgos. José Avelino y Valentín saben bien lo que hacen. En menos de un minuto, la pequeña burra, con sus patitas endebles, ya trataba de ponerse de pie. Los primeros intentos la llevaron de nuevo al suelo, pero enseguida lo consiguió y se fue a conocer a su madre para protagonizar una escena de lo más enternecedora. La cría fue bautizada allí mismo, se llama “Felisa” en “honor” a este periodista que les escribe. Un final feliz para una historia que nunca olvidaré a pesar de haber vivido cientos de peripecias en más de dos décadas de periodismo. Sí, lo sé, ustedes dirán que sólo ha nacido un burro, pero detrás de ese alumbramiento hay mucho más. Para empezar, la llegada de “Felisa” refleja que en los pueblos de Oviedo hay mucha vida, que además de la calle Uría o el Campo San Francisco, en el municipio existen zonas de inmenso valor histórico y cultural y que en esta profesión no dejas de aprender cosas cada día que sales a la calle. Larga vida a “Felisa” y a toda la zona rural del concejo.