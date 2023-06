Con el termómetro de la plaza de los Cuatro Caños marcando casi 30º no hacen falta muchas excusas para sacar la bolsa de la piscina y lanzarse de cabeza al verano. En La Corredoria llevaban días esperando la apertura de las piscinas municipales y la jornada de apertura arrancó rozando el lleno. "No es normal haber podido estrenar la temporada con este tiempazo así que en cuanto la niña salió del cole nos vinimos", explica Patricia Fernández. A su lado la pequeña Martina disfruta practicando saltos con su flotador nuevo. "El agua está muy fria", explica. "Es el defecto de esta piscina que siempre hace frío pero a mí me da igual porque me encanta", añade Miguel Longoria. Para muchos la jornada de hoy es la antesala a las vacaiones de verano. "Nos vamos a Málaga pero mientras tanto disfrutamos aquí porque nos queda al lado de casa", asevera Alberto Menéndez. "En junio y julio es normal que llenemos el aforo que es de 154 personas, en agosto afloja porque es cuando la gente se va de vacaciones", argumenta la socorrista Olaya Díaz.