Mónica Sánchez perdió a su hijo Samu hace algo más de un año. Él y su hermano pequeño eran alumnos de la Escuela Derrame Rock de Oviedo. Hoy su madre se ha subido por primera vez un escenario para hacer una versión de "Wake Me Up When September Ends" de Greeb Day. "Precisamente los ví cuando estuvieron en Asturias hace años", explica Mónica. "Empecé este año batería, ya de mayor, y cuando mi profesor me lo propuso no lo dudé porque hay que vivir nuevas experiencias". Empezó con la batería para soltar adrenalina y sentirse más cerca de sus hijos. En total casi 300 alumnos aprenden música en esta escuela. Entre los nervios y la ilusión de subirse por primera vez a un escenario sueñan con tocar como sus ídolos. Nirvana, los Rolling o Metallica son sus referentes.