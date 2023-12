La reflexión de Jerónimo Noriega sobre su nueva vida desde que llegó a Asturias ha arrasado en redes. "Mis padres me preguntan si quiero volver a Estados Unidos", empieza explicando. "Obviamente, los salarios aquí son diferentes a los de allí. Es imposible hacer aquí tanto dinero como puedes hacer en USA Y yo les digo ¡no!, porque si volviera no podría estar tomando el vermú a la una de la tarde o en una comida con dos platos y postre con café y vino por unos 20 pavos, pero, además, me darían vómitos con solo pensar en la idea de estar rodeado de franquicias y estar metido en el coche", asevera. "Yo ahora sonrío a las abuelas, me quedo mirando a los niños... ¡Soy una persona!".