Ha sido un camino largo y complicado por el temporal que hoy llegaba a Asturias pero los Reyes Magos han llegado puntuales a su cita con los niños en la noche más mágica del año. A las 16:30 en punto aparecían en palacio de Congresos de Calatrava de Oviedo donde eran recibidos entre aplausos y gritos de emoción. "Nosotros también nos ponemos nerviosos, es un día muy especial", reconocía el Rey Melchor en unas declaraciones exclusivas para LA NUEVA ESPAÑA. "Tenemos muy buenos informes, este año los pequeños han sido muy buenos y tenemos todos sus regalos", añadía Gaspar. Desde primera hora de la tarde decenas de familias hacían cola para entregar a Sus Majestades las cartas de última hora. "Sabemos que hay niños enfermos que no han podido venir hoy, hay muchos que tienen gripe y que mañana no podrán ir a la Cabalgata. Les recomendamos que se queden en casa para no contagiar y les pedimos que no se preocupen porque ya sabemos lo que quieren aunque no hayan podido traernos la carta". El pequeño Adrián Gago no podía contener la emoción y los nervios al encontrarse con los Reyes de Oriente. "Les he pedido cosas para mí y para mi prima y me han dicho que pida algo también para mis padres, no me voy a olvidar", aseguraba. "Mi rey favorito es Melchor, me gusta mucho y le he pedido muchas cosas", confesaba nerviosa Celia Lobato junto a su hermana Lola. Mateo Rodríguez y Danae Pintado les han pedido a los Reyes las equipaciones del Barcelona y del Oviedo y Bruno Tamargo recalcaba a la salida que este año se había portado especialmente bien. "He ayudado en casa y he salido a la calle". Los Reyes insisten en que este año ha sido tan especial que vienen sin carbón. "No lo hemos traído para nadie", aseveró el Rey Baltasar.