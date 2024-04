"Una anciana de 80 años que se ha adaptado a tantos cambios me parece mucho más moderna que una joven de 23 que solo busca ‘likes’ en Tik-Tok". El escritor Máximo Huerta (Utiel, Valencia, 1971) dejó claro ayer, en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, que sabe conectar con la audiencia como nadie y que aborda con soltura e incluso con humor su breve paso por el Ministerio de Cultura o la compleja relación con su padre. Lo demostró en una sala abarrotada para escucharle hablar de su libro "París despertaba tarde" (ed. Planeta), una novela ambientada en la ciudad del Sena en 1924, hace justo un siglo, cuando bullía la alegría y la creatividad, y el fantasma de otra guerra en Europa permanecía lejano. "No escribiría de ningún personaje de la política actual, todo es efímero y no van a quedar grandes nombres", explicaba en una entrevista antes del ecuentro con sus lectores. "Siempre he sido muy bien recibido en Asturias, tengo una escultura de Navia presidiendo mi salón".