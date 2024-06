Uno de los momentos más sorprendentes de la primera jornada de la feria tuvo que ver con la música. Y esta vez no la puso la Banda de Gaitas "Ciudad de Oviedo", que tocó al principio del acto los himnos de Asturias y de España. El consejero de Ciencia del Principado, Borja Sánchez, que también es músico y toca el oboe, ha compuesto un himno para la industria de Defensa asturiana. Por sorpresa para él, lo presentaron ayer en la antigua fábrica de armas. El Consejero compuso la música a modo de agradecimiento para los organizadores de la feria, la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens). No obstante, no esperaba que lo fuesen a hacer público en el acto de bienvenida. No es la primera vez que Borja Sánchez compone para una ocasión especial. Ya lo hizo cuando el equipo de la Universidad de Oviedo, dirigido por el bioquímico Carlos López-Otín, descubrió el genoma de "Turritopsis dohrnii", la emblemática medusa inmortal.