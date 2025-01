Los Reyes Magos ya están en Asturias y esta tarde han celebrado la primera de las dos recepciones reales previstas en Oviedo antes de recorrer el Principado en las cabalgatas que se celebrarán en distintos puntos de Asturias. A las 16:30 S.S.M.M de Oriente se dejaban ver por primera vez en el Palacio de Congresos del Calatrava ante la expectación de centenares de niños que abarrotaron el recinto. "Ha sido un viaje muy largo pero ha merecido la pena, los niños son muy buenos y traemos muchos regalos aunque también algo de carbón pero muy poco", explicaron a LA NUEVA ESPAÑA.

"Llegamos guiados no por el GPS sino por las estrellas, hemos recorrido zonas de guerra y venimos un poco tristes pero no queremos transmitir esa tristeza a los niños". Entre los encargos de última hora que han recibido Melchor Gaspar y Baltasar estuvieron desde las tradicionales muñecas o los libros hasta la última generación de videojuegos, la paz en Palestina o el ascenso del Oviedo. "Baltasar me ha dicho que nada es imposible", explicó Mateo Rodríguez tras hablar con el Mago de Oriente.

Para aplacar los nervios de la noche mas mágica del año Pelayo Muñoz recomienda "respirar hondo". "Yo no estoy nervioso y no voy a madrugar el lunes, me levantaré cuando despierte", explicó sin dudar. Con la vista puesta en el cielo todo está preparado para disfrutar de una gran cabalgata que en Oviedo estrenará tronos para sus majestades.