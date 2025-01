Tres adolescentes, de 16, 15 y 12 años, han resultado heridas, una de ellas de gravedad, al ser atropelladas por un vehículo en Oviedo. El suceso se produjo en torno a las ocho de la mañana en la calle Padre Vinjoy esquina con Ángel Muñiz Toca. Las jóvenes, una ovetense que estudia en el IES Aramo y dos hermanas originarias de Mieres, han sido trasladadas al hospital. Según los testigos, el conductor, de unos veinte años y que dio negativo en el control de alcoholemia, aseguró no entender por qué se produjo el siniestro. "Se me fue el coche, pero no sé por qué", declaró tembloroso y visiblemente nervioso a la mujer que se encargó de llamar al 112.

Según las primeras hipótesis, un coche se subió a la acera y arrolló a las jóvenes, que estaban esperando para cruzar el semáforo. La menor de 16 años fue atendida en el lugar de los hechos por la UVI móvil y se encuentra ingresada en la UCI, en estado grave tras sufrir un fuerte traumatismo craneal. Las otras dos chicas también resultaron heridas, aunque de menor consideración. Se encuentran en Pediatría del HUCA, pero no revisten gravedad, aunque la de 15 años sufrió heridas de consideración. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado los servicios de Emergencias (una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y otra convencional), Policía Local y Guardia Civil. En la zona se ha formado un gran revuelo ya que son calles muy transitadas a primera hora de la mañana por la cercanía a varios centros educativos.