Cafés con cara de gato, tortitas en forma de osito, gofres de arcoiris o cupcakes simulando un unicornio. Estas son algunas de las propuestas cuquis que ofrece Kawaii Café, una franquicia inspirada en la cultura japonesa, que arrasa entre el público infantil y que abre por primera vez un local fuera de Madrid. Será en Asturias. Este sábado, de 10.00 a 21.30 horas, Kawaii Café se inaugura en Oviedo, en la calle Campoamor número 7. Sus promotores, una pareja de jóvenes llamados África y Joaquín, han trabajado en los últimos días a contrarreloj para tenerlo todo listo (y muy rosa) y han anunciado que repartirán entre sus 50 primeros clientes (si gastan 15 euros) bolsas de tela con pegatinas, orejitas, diademas, lápices y más sorpresas. Entre las niñas asturianas ya cunde el furor.

Kawaii Café es la primera cadena de cafeterías temáticas donde todo gira en torno al concepto "Kawaii", un adjetivo japonés que se traduce como "cute" (en inglés) o como "bonito", "tierno" o "adorable" (en español). Todos los locales de esta franquicia son de color rosa y están llenos de peluches. El objetivo es que todo sea digno de una foto de Instagram y que los productos sean, no solo comestibles, sino "adorables". Así, en su carta ofrecen lo más dulce de lo más dulce (gofres, crepes, tortitas, cupcakes...), pero con forma de gatos, ositos, unicornios... Tienen hasta ositos rellenos de nutela y tartas de varios pisos de colores.

Pero la cosa no acaba ahí. Las camareras de Kawaii Café no van vestidas de cualquier forma; van de "maids" y, según cuentan sus promotores, "te harán un hechizo para que la comida esté más rica". "Maid" es un personaje femenino común en el manga y significa sirvienta. Y así, disfrazadas de criadas, sirven en la exitosa cadena hostelera, en la que se preparan desayunos, brunch, meriendas y postres. Además, ofrecen a sus clientes atrezzo para disfrazarse mientras meriendan.

¿Cómo surgió?

"La idea de Kawaii Café surge durante un viaje a Guatemala", cuentan África y Joaquín en la página web de la franquicia. "Como la mayoría de jóvenes estábamos completamente perdidos con qué hacer con nuestra vida. Sabíamos que queríamos emprender, pero no teníamos ni idea de qué hacer ni por donde empezar. Los trabajos de oficina y delante de un ordenador no van con nosotros. Queríamos un negocio como los de antes, algo que no tuviese que ver con emprender de manera digital. A Joaquín le encanta el café y propuso… ¿Por qué no montamos una cafetería? Y ahí empezó todo". "Sabíamos que queríamos trasladar nuestra personalidad a nuestro negocio para poder sentirnos siempre nosotros mismos. Así que, eso hicimos. Ideamos Kawaii Café tal y como nosotros somos", añaden. Y les va de diez: ya tienen varios locales en Madrid y desde este sábado suman uno más en Asturias.