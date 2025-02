Está a la entrada de Oviedo, con una sede de 1.400 metros cuadrados en pleno centro, entre la Fábrica de Armas y la glorieta de la Cruz Roja. Tras unas cristaleras en las que destaca la marca Genei, está el corazón de un auténtico "Booking" de la paquetería, un comparador de transporte de mercancías que tiene el músculo de su centro logístico a unos kilómetros, en el polígono de Olloniego. Un desarrollo "made in Oviedo" que factura más de 23 millones de euros al año, con expectativas de crecimiento del 25% anual, con la expansión a mercados internacionales y la apuesta por la inteligencia artificial como retos de una empresa que fundaron y dirigen el naveto Rubén Canteli y el lugonense Rubén Merino. De gestionar doscientos paquetes al día entre los dos socios fundadores, a los 15.000 en los que intermedian ahora por todo el mundo, sin tener una estructura propia de camiones ni furgones.

Genei nació casi por casualidad en plena crisis económica, en 2011, cuando Rubén Canteli y Rubén Merino eran dos jóvenes emprendedores al frente de un e-commerce, especializado en la venta de tecnología directamente al consumidor a través de internet. "Negociábamos tarifas, trabajábamos con varios transportistas y siempre íbamos nosotros mismos con los paquetes, para aprovechar al máximo el envío. Una vez, estando en la cola de Seur, había una persona justo delante de nosotros que quería enviar una placa de mármol a Bélgica y le cobraban 40 euros. Pero dijo que por ese precio no le interesaba, porque era mayor ese coste que el valor del mármol", recuerda Canteli. Al quite, ofertaron al marmolista el mismo servicio, el porte a Bélgica, pero por 12 euros. "Teníamos negociada esa tarifa para nuestros envíos, el hombre se quedó mirándonos, como desconfiando y pensando: ‘¿Qué me ofrece esta gente?’. No se fiaba", cuenta Canteli con una sonrisa que delata la osadía de aquellos estudiantes, el uno de Marketing (Merino) y el otro de Finanzas (Canteli), decididos a emprender.