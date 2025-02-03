VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Luisma Murias

El clamor de las familias del colegio de educación especial de Latores: "Menos discursos y más recursos"

“Menos discursos y más recursos”, corearon esta mañana las familias del colegio público de Educación Especial de Latores en la concentración celebrada ante la sede de la Consejería de Educación. Con fotografías del estado actual del centro y de la parcela en la que se tendría que haber iniciado la obra del nuevo centro, en Montecerrao, se inició la protesta organizada por la Ampa (Asociación de Madres y Padres), a la que acudieron representantes de todas las formaciones políticas con representación en el parlamento regional excepto el PSOE. Sí hubo representación de su socio de gobierno, Convocatoria por Asturias-IU.