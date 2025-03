El derribo de edificios en el viejo HUCA empezará "en los próximos días", quizá ya "la semana que viene". Así lo anunció el consejero y portavoz del Gobierno del Principado, Guillermo Peláez, tras la reunión mantenida este lunes entre el presidente, Adrián Barbón, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli. Precisamente, el regidor ovetense se había quejado durante el encuentro de los retrasos que acumula el antiguo hospital, hoy convertido en un foco de vandalismo y suciedad.

"Ahora mismo estamos ultimando el contrato de coordinación y seguridad, y a partir de ahí, se firmará el acta de replanteo en los próximos días y darán comienzo a las obras", concretó Peláez, que explicó más. "Los trabajos comenzarán con una limpieza exterior e interior, es decir, con una limpieza tanto de la parcela como de los edificios y se centrarán sobre todo en retirar el amianto. La empresa tendrá que trazar un plan de seguridad para retirar ese amianto, porque lo más importante en estos casos es garantizar la seguridad de las personas", señaló.

Precisamente, Alfredo Canteli había pedido minutos antes a Barbón que acelerase "un poquitín" el nuevo plan del viejo HUCA. "El tramo inicial se cumplió, pero no acaban de tirar edificios. Otra parte es la recalificación de los terrenos para que los derribos no sean tan caros, pero nadie presentó nada. Y la tercera cuestión es que al ceder tres edificios a la Universidad, éstos necesitan un cambio de uso, que tiene que dar el Ayuntamiento. Y nadie pidió nada", se quejó. Con todo, "son retrasos no fomentados por el Ayuntamiento, pero sí por la Universidad de Oviedo y la Tesorería", apuntó.