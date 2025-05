Las fuentes teñidas de blanco simulando la leche con la que se hacen los quesos, la Real Banda de Gaitas Cuidad de Oviedo ambientando el casco histórico y los puestos listos para vender sus productos. Oviedo celebra este fin de semana el mercado de La Ascensión. Una cita que inauguró esta mañana el Alcalde, Alfredo Canteli, que estuvo acompañado de la concejala de Festejos, Covadonga Díaz. Durante varios minutos saludaron a los titulares de las casetas y subrayó que estos tres días de actividades suponen "el mejor homenaje que podemos hacer a los artesanos que trabajan todo el año para estar hoy aquí". "Esta es una de las fiestas más importantes que hay en la ciudad".

Tres son los escenarios en los que se han instalado 94 puestos. Entre las plazas de la Catedral y Porlier y la calle Eusebio González Abascal se han instalado 68 casetas -32 destinadas a quesos y 36 con productos alimentarios- y en el paseo del Bombé hay otros 26 con productos de artesanía a los que se suman diez jaimas para diversos talleres y una demostración de animales autóctonos como cabra bermeya, vacas asturiana de la montaña y asturcones. El único pero que pone el regido a esta cita es el tiempo. Su deseo es que las tormentas se alejen del cielo de la capital asturiana para que facilitar las compras: "Queremos que la gente disfrute de La Ascensión y que venga mucha gente de fuera".

Por segundo año consecutivo, no habrá feria ganadera. La cercanía de estas fechas con la cita de San Isidro de Llanera, el gran desplazamiento que hay hasta El Asturcón y otros impedimentos, han provocado que el equipo de gobierno haya optado por no celebrarla. Sin embargo, Canteli quiere recuperarla para el próximo año con un evento de referencia en un lugar que aún no tienen decidido. "Este no es un tema fácil: pero queremos hacer algo grande para que vuelva a ser la cita que era antes. Cuando hacen cosas pequeñas que están lejos, la gente no acude. Tendremos que mirarlo más adelante a ver si lo recuperamos de verdad". Mientras tanto, el centro ecuestre sigue esperando por una empresa madrileña para ver si opta por reabrir las instalaciones con caballos. Posibilidades de que esta opción salga adelante no hay muchas porque los números, insistió Canteli, no cuadran. "Se ha de realizar una inversión muy importante en las instalaciones y se necesitan veinte años para rentabilizarla. Sin embargo, la ley establece un máximo de doce. Aún están pensando todavía qué harán, pero yo creo que se retirarán de la puja". Sin embargo, el regidor no da la batalla por perdida y cree que planearán otro método para reabrir las instalaciones.

La Ascensión ante un partido relevante

La coincidencia de este año es que el último día de La Ascensión coincidirá con el partido que disputarán el Real Oviedo contra el Cádiz. Si el conjunto local, gana y el Deportivo de la Coruña se impone ante el Elche, el club carbayón ascenderá a primera división. Canteli espera que estos pronósticos se cumplan porque tener un equipo en la élite del fútbol, traería muy buenos resultados para la capital asturiana. "Oviedo es una ciudad que está creciendo mucho y tener al conjunto en primera sería una guinda muy importante para el pastel"