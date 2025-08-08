Nueva fecha confirmada para las fiestas de San Mateo. El grupo "Tekila" actuará en la carpa de La Ería el 18 de septiembre, la víspera del Día de América en Asturias. La cita será gratuita, según confirmó la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, tras cerrar con el grupo un contrato menor de 12.705 euros. En la memoria de la ciudad está el "Tekilazo" de hace dos años en el escenario instalado en la calle Uría, a la altura de la plaza de la Escandalera, que abarrotó el centro. Un éxito que se quiere repetir, pero en la carpa que se comenzará a instalar los próximos días en el aparcamiento del Carlos Tartiere.

De esta forma, el Ayuntamiento va rellenando el calendario festivo cuando faltan cinco semanas para el arranque de los festejos con la lectura del pregón y el chupinazo desde el Ayuntamiento. Será el 12 de septiembre y el calendario mateíno se extenderá diez jornadas. Hasta el 22. No obstante, los conciertos comenzarán seis días antes.