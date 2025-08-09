Un aparatoso incendio ha desatado todas las alarmas en el centro de la capital del Principado de Asturias. En el corazón de Oviedo, pegado a la Estación del Norte de Renfe, un fuego de cierta importancia, según las primeras informaciones, ha obligado a movilizar a los equipos de Extinción y Salvamento locales y a Bomberos de Asturias, que trabajan mano a mano en la zona.

El incendio se ha declarado dentro de los garajes anexos a la estación, con acceso por debajo de Viaducto Marquina. En este momento se desconoce si hay personas afectadas por el fuego y tampoco se han valorado daños materiales ni el estado del incendio. El olor a quemado se ha extendido rápidamente por la ciudad y el Ayuntamiento de Oviedo ha solicitado la ayuda a Bomberos del Principado para reforzar la intervención.