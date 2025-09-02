El queso de Cabrales no tiene techo. Este domingo, batió un nuevo récord mundial, que en unos meses figurará en el Libro Guinness de los Récords, como el queso más caro vendido jamás en una subasta. Será el cuarto récord Guinness consecutivo del queso asturiano más internacional. El restaurante ovetense El Llagar de Colloto pagó 37.000 euros por la pieza ganadora del LIII Certamen de Arenas, elaborada por la quesería de Ángel Díaz Herrero, de Tielve, por las manos expertas de Encarnación Bada.

La puja de Iván Suárez superó en 1.000 euros la del año pasado y supone la sexta vez consecutiva en que El Llagar de Colloto se hace con la preciada pieza, de unos 2,5 kilos, elaborada con leche de vaca, madurada en la cueva de Los Mazos, a 1.500 metros de altitud y con nueve meses de maduración. Echando cuentas, al restaurador ovetense le salió la pieza a 14.800 euros el kilo. Un dineral que, según afirmó el triunfador de la subasta, merece la pena por la repercusión que tiene, aunque no compense el gasto económicamente, y, sobre todo, porque "hay un gran porcentaje de pasión", comentó.

"No sabía si iba a venir"

Iván Suárez levantó su paleta ofreciendo 37.000 euros solo unos segundos después de que Emilio Rubio, de la sidrería gijonesa La Montera Picona, ofreciera 36.500, lo que ya hubiera significado un nuevo récord Guinness. Antes, la representante de la sidrería madrileña La Cuenca había igualado el récord anterior, establecido en 36.000 euros.

No obstante, el dueño de El Llagar de Colloto dudo este año. "No sabía si venir o no, pero mi padre me dijo: 'Tienes que ir'. Y si vengo, ya sabes cómo va la cosa: 'Sujétame el cubata'", comentó con gracia. Aseguró que influyó su empeño en apostar "por Asturias y por Cabrales, que es un poco nuestro buque insignia a la hora de buscar el producto y de trabajar. Hay una parte pasional que tiene que seguir existiendo", añadió.

"Todos los años tengo el mismo problema: qué hacer con este queso. Un trocito se lo llevo a mi padre, otro lo disfruto con la familia y con amigos, que pasado mañana (este martes) es mi cumpleaños, y el resto lo degustarán los clientes", explicó.