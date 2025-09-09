Dos años de obras, 5.000 metros cúbicos de hormigón, 4.500 metros de techos ajardinados y 18 millones de euros son las cifras gruesas que describen la magnitud de los trabajos de construcción del instituto más caro de la historia de Asturias. El IES Margarita Salas de La Corredoria, el segundo abierto en el populoso barrio desde 2007, iniciará el martes el curso con 437 alumnos impacientes por descubrir las entrañas de una superficie construida de 10.000 metros cuadrados en la que se encontrarán con "superaulas" de hasta 400 metros cuadrados de superficie y un polideportivo que el propio claustro califica como "de lujo". "Es una obra icónica", señalan desde la UTE formada por Taller de Urbanismo e Ingeniería S.A., Ogensa y Esfer S.A.