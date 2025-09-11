Muchos son los hitos que suma en Oviedo y todos fueron los protagonistas del pregón que el embajador de España en Canadá, Alfredo Martínez Serrano, dio a última hora de la tarde desde el balcón del Ayuntamiento para abrir las fiestas de San Mateo. Un momento del año donde los ovetenses hacen una pausa en la cotidianidad de sus vidas «para reencontrase, para honrar lo que somos y recordar que en esta admirable ciudad sabemos celebrar la vida con alegría, concordia, unidad y con orgullo y garra». «Nuestras fiestas son un abrazo colectivo; os animo a que en todas las ocasiones y lugares os animéis a ser embajadores de una ciudad donde late nuestro origen, nos entrega su alma y nos proyecta universalmente y sin fronteras con orgullo».

Martínez comenzó recordando sus orígenes en el corazón de Asturias. Carbayón de nacimiento y licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, su carrera profesional le ha llevado a muchos importantes escenarios. Entre los hitos de su currículum está haber sido segundo Jefe de Protocolo de la Casa Real desde 2007 hasta 2012 y desde 2014 fue el máximo responsable de esa área hasta ocupar su primer destino como embajador en 2021. Una experiencia que no evitó que se emocionase al pronunciar este discurso porque estaba rodeado de «mis paisanos, de mi pueblo carbayón». «Estoy feliz al dirigirme a vosotros no solo como pregonero sino como uno más de esta maravillosa ciudad que me vio crecer y que me enseñó a amar lo que nos une y engrandece».