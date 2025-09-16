«Le da otro ambiente», «quedó muy bonito» y hay un nuevo espacio «muy provechoso para que la gente pueda disfrutar». Clientes y hosteleros coinciden en el satisfactorio resultado de la transformación de la avenida de Galicia en un bulevar. Los trabajos acometidos por la concejalía de Infraestructuras, que suponen un inversión de más de un millón de euros, aún no han finalizado. Faltan pequeños remates como la finalización del asfaltado del carril de bajada, pero los grandes avances ya permiten ver el resultado final. Llama la atención la mediana con el arbolado y las terrazas ya han vuelto a instalarse en la vía, aunque la mayoría lo aún no tienen la estructura definitiva.

Los empresarios estudian que el diseño sea lo «más homogéneo» posible para ofrecer a lo largo de la reformada vía una imagen unificada. bAsí lo explica Agustín Cabezudo, dueño de RDoble. Durante las últimas semanas, ya ha pedido presupuestos para conocer al detalle la inversión que supone instalar una terraza techada con toldo o un cierre fijo. «A mi me gusta más la segunda opción por el tiempo que tenemos en Asturias y lo ideal es que todas fuesen lo más parecidas posibles». También detalla esta posibilidad Yenny Baudio, propietaria de Greedy Gril, quien resalta que ha habido varias reuniones entre los empresarios de la zona para definir el diseño. «Una estructura cerrada ofrece un poco más de calidad al cliente y, ahora, estamos con la fase de proyecto».