El Desarme, Fiesta de Interés Turístico Nacional: "Es una de las citas gastronómicas más antiguas de España"

Las jornadas del Desarme ya son Fiesta de Interés Turístico Nacional. Así lo ha anunciado este miércoles la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, quien felicitó a Oviedo, y en especial a la cofradía gastronómica, por su trabajo por "organizar, promocionar y publicitar más allá de la capital asturiana tanto la comida como toda la programación complementaria". "Un hecho que supone extraordinario atractivo turístico", subrayó a través de una nota de prensa en la que se detalló que fue el Ayuntamiento quien primero presentó la solicitud y, después, recibió el visto bueno del Principado. "El informe cumple con todos los requisitos establecidos en la orden ministerial que regula estas distinciones".