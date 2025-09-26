A.D.

Un conductor acaba con una valla metálica en el interior de su coche tras sufrir un aparatoso accidente en Oviedo: "Tuvo muchísima suerte"

Aparatoso accidente en Oviedo. El conductor de un vehículo de la marca BMW acabó la mañana de este viernes arrancando las barandillas y chocando contra la base de una farola en una especie de plaza situada entre las calles del Teniente Alfonso Martínez y el Bulevar de Santullano, a la altura de la nueva rotonda de la Cruz Roja. A pesar de lo impactante del siniestro, a pesar de que una de las barandillas acobó en parte dentro del vehículo, el hombre no resultó herido.