VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Irma Collín

Los militares asturianos rinden homenaje en Oviedo al Cabo Noval, el héroe de guerra "pequeñucu, rebelde y revoltosu"

Un año más, para rendir honores al cabo Noval y rememorar su hazaña, los miembros del Regimiento de Infantería "Príncipe" número 3 organizaron una parada militar en la calle que lleva el nombre de aquel valiente ovetense. Los encargados de abrir el desfile de ayer fueron los integrantes de la escuadra de gastadores, que marcharon acompañados de la Banda de Guerra del regimiento, la Sección de Honores, y la de Guiones y Banderines.