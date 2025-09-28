Amor Domínguez

Canteli defiende que el gasómetro de Oviedo albergue viviendas: "Si tiene algún defecto en los hierros, se repararán y se edificará dentro"

El fondo propietario de la Fábrica de Gas, Ginkgo Advisor, ha presentado ante el Principado un expediente de ruina sobre las vigas del gasómetro. Así lo revela el arquitecto de la operación, Patxi Mangado, en una entrevista publicada este domingo por LA NUEVA ESPAÑA en la que añade que la intención es sustituir las vigas por otras de las mismas dimensiones y realizar viviendas en su interior. "Los reconstruimos, aunque tenga costes".