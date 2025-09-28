Amor Domínguez

La lucha contra reloj de Javi, el pequeño ovetense que sufre una enfermedad ultrarara parecida a la ELA: "La gente se está volcando pero necesitamos más ayuda", lamenta su madre

A Javi le cambió la vida en un mes. Pasó de estar montando en bicicleta y jugando al fútbol en el colegio a estar en silla de ruedas en febrero porque no podía andar ni mantenerse en pie . El culpable de este inesperado revés tiene un nombre impronunciable: IRF2BPL. Es el gen en el que le detectaron al pequeño de ocho años la mutación que produce el síndrome de NEDAMSS. Solo hay 13 niños más en España como él y la terapia que podría frenar el proceso cuesta más de un millón de euros. Para conseguir esa cifra y sumar esfuerzos la Romería del Cristo de Oviedo celebró un vermú solidario para recaudar fondos para "El ángel de Javi"