VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Mario Canteli

Oviedo demuestra por qué tiene merecido ser Ciudad Europea del Deporte 2026: más de 3.000 personas abarrotan el Palacio en un acto con 50 clubs

Oviedo demostró la mañana de este domingo que se tiene más que merecido el nombramiento como Ciudad Europea del Deporte 2026. Más de 3.000 personas se dieron cita en el recién renovado Palacio para participar en el acto central de los actos organizados con motivo de la Semana Europea de Deporte, un evento en el que los integrantes de medio centenar de clubes ovetenses fueron recibidos como estrellas en un marco incomparable. «Ésta es una muestra de por qué hemos conseguido el título y del potencial que tiene esta ciudad en materia deportiva», señala la concejala del ramo, la popular Conchita Méndez.