Amor Domínguez

Oviedo estudia una nueva ubicación para los grandes conciertos de San Mateo en 2027: "La Catedral era un aberración"

La romería del Cristo de las Cadenas pone fin a las fiestas de San Mateo. La tradición manda que la misa se celebre el domingo después del día grande y, hoy, era la jornada marcada en el calendario. A la cita acudieron los concejales del Partido Popular (encabezados por el Alcalde, Alfredo Canteli), las dos de Vox y la edil no adscrita. Al finalizar la misa tuvo lugar el tradicional brindis con vino de Oporto y el Regidor presentó sus ideas para los festejos del futuro.