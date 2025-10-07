Irma Collín/ Amor Domínguez

Oviedo reconoce seis siglos de historia y cultura del pueblo gitano: así es la muestra que acaba de inaugurarse en La Lila

Esta exposición es un homenaje de la Fundación Secretariado Gitano a los 600 años de historia del pueblo gitano en España. A través de estas ilustraciones, hemos querido capturar algunos de los momentos más significativos de la historia gitana, así como elementos distintivos de su rica cultura. Desde su salida de la India hace aproximadamente mil años, pasando por su llegada a la península ibérica a través del Reino de Aragón el 12 de enero de 1425, episodios trágicos como la Gran Redada, hasta el avance social presente.