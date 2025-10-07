Así será la transformación de una fuente emblemática de Oviedo: más color y menos ruido

Nueva vida para la fuente de la plaza de San Miguel. Operarios contratados por la concejalía de Infraestructuras iniciaron hace unos días las obras con una inversión de 172.000 euros para reformar el surtidor construido en 1995 en esta concurrida plaza situada entre Prao Picón y Santa Susana. Se trata de un proyecto que transformará el circuito hidráulico del estanque con un nuevo sistema de chorros en forma de semiesfera menos ruidosos que los actuales y una moderna iluminación.