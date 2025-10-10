Rosalía Agudín / Amor Domínguez

El centro Comercial del Calatrava reabre sus puertas: el nuevo uso del emblemático edificio que ha dejado un congreso médico

El Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) reabre parte de la galería comercial del Calatrava para el comedor (se ubica donde estaba El Corte Inglés). Cada día, Deloya Latores prepara la comida para 800 personas más los respectivos picnics para los congresistas