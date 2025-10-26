VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Mario Canteli

Las jornadas del Desarme finalizan con la venta de más de 85.000 menús en los restaurantes de Oviedo

Durante los once días que duraron las jornadas gastronómicas en honor al Desarme, los restaurantes y locales de hostelería del municipio sirvieron más de 85.000 menús de este emblemático plato ovetense, lo que supone un «récord absoluto» y una prueba de que la propuesta culinaria sigue consolidándose año tras año. «Sólo el día 19 de octubre –la fecha oficial en la que se celebra el Desarme– ya se vendieron más de 30.000. La verdad es que estamos muy contentos, ha hablado con muchos compañeros hosteleros y todos coinciden en que se ha vendido más que nunca», asegura Miguel Ángel de Dios, el cofrade Mayor de la Cofradía del Desarme.