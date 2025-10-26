VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Mario Canteli

Seguridad vial con ritmo: el 'Poli marchoso' triunfa en el Auditorio de Oviedo con sus canciones para niños

Cada concierto del «Poli marchoso» es sinónimo de éxito y, este domingo, volvió a llenar de familias la sala principal del Auditorio Príncipe Felipe. Lo hizo a lo largo de una actuación que se dividió en dos partes y, en ambas, la Banda de Música «Ciudad de Oviedo» junto a la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil del Principado de Asturias pusieron la nota musical. José Vázquez tiene conquistados a los niños. Se saben cada una de las letras de sus canciones y con un pequeño gesto del policía local ya retirado, conocen al milímetro de qué canción se trata. Todas ellas tienen un mensaje detrás: concienciar a los ovetenses sobre la seguridad vial para reducir al máximo los accidentes que cada año se producen en las carreteras y el primer tema que cantó tuvo como protagonista a las señales. «Lo hacemos mal cuando no les hacemos caso».