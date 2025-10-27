Lucas Blanco

Estas son las dos primeras escuelas infantiles del Principado que abren sus puertas en Oviedo

Oviedo cuenta desde hoy con un nuevo servicio de conciliación familiar totalmente público. El presidente del Principado, Adrián Barbón, inauguró este lunes la nueva escuela infantil autonómica de 0 a 3 años “Carbayoninos”, la primera de titularidad regional y gratuita de estas características en la ciudad. El centro comenzó a funcionar esta misma semana con 25 niños en las instalaciones del colegio público de San Lázaro y otros 12 en la sede de Las Campas, sumando un total de 37 plazas repartidas en tres unidades, que se suman a la red municipal compuesta por siete equipamientos de este tipo. "Empezamos con mucha ilusión, pero también responsabilidad", confesó la directora del centro, María Acera, al presidente regional. Más información