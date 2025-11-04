VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Juan Plaza

Centenares de parados buscan una oportunidad en la feria del empleo de Oviedo: "Muchos nunca han hecho una entrevista de trabajo"

"Se agradecen mucho este tipo de eventos. Cuando mandas currículum para una oferta de trabajo, lo más normal es no recibir respuesta". Esa reflexión resume el sentir generalizado de los parados que se acercaron al Calatrava en busca de una oportunidad en la III edición de la Feria de Empleo. La Asociación de Empresas de Inserción del Principado de Asturias (ADEIPA) organizó esta cita y 40 empresas de diferentes sectores estuvieron presentes buscando nuevo personal para sus estructuras. Más información