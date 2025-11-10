El emotivo gesto de Cristiano Ronaldo con un niño asturiano que padece una enfermedad rara





El futbolista regaló una camiseta firmada a Javi Suárez, un pequeño ovetense de 8 años que sufre una enfermedad genética neurodegenerativa que se denomina "IRF2BPL". También es conocido como "trastorno del neurodesarrollo con regresión" o NEDAMSS y puede expresarse con movimientos anormales, pérdida del habla o convulsiones, entre otros signos. "En enero estaba jugando al fútbol y ahora ya no puede moverse", explica su madre, Ana Piera, en un video que ha compartido Ivana Rodríguez, hermana de Georgina, y que ha ejercido de hada madrina para darle la sorpresa con la zamarra del Al-Nassar. "Ve todos sus vídeos", aseguran los allegados. A través del movimiento "El Ángel de Javi" su familia trata de recaudar fondos para traer a España la terapia génica que se está usando de forma experimental en Estados Unidos y que cuesta un millón y medio de euros. "Contáis con todo nuestro apoyo", reiteró Ivana Rodríguez. Más información

