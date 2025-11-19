Rosalía Agudín / E.P.

Un camión vuelca en una calle de Oviedo, deja un trabajador herido y destroza un portal: "Estábamos durmiendo cuando oímos un ruido muy fuerte"

“Estábamos durmiendo y nos despertó un ruido muy fuerte”. Un camión volcó la pasada noche a la altura del número 35 de la calle Fuertes Acevedo al recorrer 119 metros sin control al no tener accionado el freno. Los hechos tuvieron lugar a eso de la medianoche cuando los operarios estaban trabajando desde la cesta para la reparación de un arco navideño, a la altura del número 39. Más información