Miki López

María Berdasco y Eva Ledo se dan un baño de masas con el alumnado del colegio de San Pedro de los Arcos

La consejera de Educación del Principado de Asturias, Eva Ledo, y la prestigiosa doctora en Biología Molecular, María Berdasco, se acercaron al colegio de San Pedro de los Arcos para compartir un rato con los más pequeños. Los alumnos, el profesorado y las familias prepararon un «tour» por las instalaciones del centro. «Es muy importante que nos acerquemos a los centros para conocer la realidad que tienen y poder saber hacia dónde conviene dirigir esfuerzos que igual no estamos teniendo en cuenta», explicó Ledo, reflexionando sobre la importancia de este tipo de actos. Más información