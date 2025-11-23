Mario Canteli

Gascona celebra su amagüestu con mil kilos de castañas, mil litros de sidra dulce y un lleno total

En su edición de este año, el Amagüestu del Bulevar de la Sidra coincide además con la distinción de Oviedo como Capital Española de la Gastronomía 2024, un marco perfecto para reivindicar el valor del producto local y de las tradiciones que han dado identidad a la cocina asturiana. Los hosteleros de Gascona destacan precisamente ese aspecto: la capacidad del amagüestu para reunir a generaciones distintas alrededor de un producto tan humilde como la castaña y de una bebida tan simbólica como la sidra en su estado más natural.