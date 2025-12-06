VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Mario Canteli

Alice Campello de boda en Oviedo: la emoción de la pareja de Morata en el enlace de su mejor amiga

Antonio Martínez-Gandía e Isabel Peña se casan en Oviedo, con Alice Campello de invitada. La unión entre el ovetense Antonio Martínez-Gandía Telenti y la zaragozana Isabel Peña congregó a centenares de personas en la basílica de San Juan el Real. Entre las personas destacadas estuvo la conocida modelo italiana Alice Campello, que es la mujer del futbolista Álvaro Morata, ahora en las filas del club italiano Como. Más información