VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Mario Canteli

El pan de escanda, el zumo de de arándanos y los kiwis ecológicos maridan en Gascona: así es el mercado de productos ecológicos en Oviedo

La oferta gastronómica durante el puente de diciembre es de lo más variada. A la venta de dulces monacales en el mercado de la calle Milicias Nacionales y los productos que se pueden degustar en las casetas del Oviedo Antiguo, se sumó en la mañana de ayer el mercado con productos ecológicos que se celebra hasta hoy en el bulevar de la sidra. La cita cuenta con quince puestos en los que se venden todo tipo de manjares cuyo ADN es asturiano. Esta es una iniciativa pionera en la ciudad y está organizada por el Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias en colaboración con los hosteleros de la calle Gascona, que ofrecen unas jornadas gastronómicas para esta ocasión.