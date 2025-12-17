Amor Domínguez

¿Dónde está la alcantarilla de Stranger Things que han puesto en Oviedo?: la imagen que se ha vuelto viral en redes

Oviedo se cuela en una de las campañas urbanas más originales y sorprendentes en mucho tiempo: 41 arquetas de Telefónica decoradas por toda España con escenas de la exitosa serie de Netflix "Stranger Things", instaladas hasta el lunes para celebrar el desenlace de la serie. Y sí, una de esas tapas ha aterrizado justo en la esquina de Charles Darwin con Carlos López-Otín, donde ni los jueces de la nueva sede judicial esperaban encontrarse a un Demogorgon –uno de los personajes monstruosos de la ficción– en la acera. Más información