VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Irma Collín

Investigar un tumor cerebral devastador y acompañar a pacientes que han superado el cáncer para prevenir que vuelva la enfermedad: estos son los dos proyectos que financiará la asociación Galbán

Los beneficios de la carrera que todos los años organiza la asociación Galban alrededor del Día Internacional del Cáncer Infantil sirven para recaudar dinero para investigación. La cuantía ascendió este año a los 200.000 euros y la entidad liderada por Lennart Koch acaba de hacer entrega de los cheques a los dos proyectos que se verán beneficiados de esta donación: una investigación para elaborar fármacos contra un tumor cerebral devastador y un proyecto que sirve para acompañar a pacientes que ya pasaron la enfermedad y para prevenir que el cáncer vuelva a sus vidas. Más información