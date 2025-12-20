VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Mario Canteli

Quince toneladas de comida en carros: así es la "Operación Carretilla", la procesión navideña de la hermandad de los Estudiantes

Peregrinando hasta la Cocina Económica con carros repletos de alimentos no perecederos. Así terminaron la jornada los miembros de la Hermandad de Los Estudiantes de Oviedo, que, un año más, se lanzaron a la calle para participar en la "operación Carretilla". Una iniciativa que busca recaudar productos de primera necesidad para ser donados también al comedor social de las Siervas de Jesús. Leche, galletas, cereales y arroz fueron algunos de los víveres que copaban los carritos de los miembros de la hermandad. En total este año se recogieron una toneda de alimentos repartidos en 90 carritos que llamaron la atención de los que se encontraron esta tarde con esta procesión solidaria. Más información