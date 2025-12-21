Álex Roca, el atleta con parálisis cerebral que logró acabar una maratón, en la carrera de Papá Noel de Oviedo: "El respeto es lo más importante"
La IV edición de la Carrera de Papá Noel de Oviedo by TotalEnergies volvió a teñir de rojo y blanco las calles de la ciudad este domingo. La prueba congregó a 3.200 participantes y contó con la presencia de Papá Noel que hizo el recorrido en coche y repartió saludos y fotos. Entre losparticipantes estuvo Alex Roca, atleta muy conocido en redes sociales que tiene un 76% de discapacidad física en la parte izquierda de su cuerpo y que se comunica a través del lenguaje de signos. El barcelonés fue la primera persona del mundo con este grado de parálisis cerebral que terminó una maratón y ha realizado otras pruebas como la Total Desert o la Pilgrim Race. "He ido repartiendo regalos a lo largo de todo el recorrido, mensajes de amor, de solidaridad... pero lo más importante es es el respeto", explicó al finalizar. Más información
