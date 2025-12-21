VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Mario Canteli

Las madreñas vuelven a sonar en Oviedo: una marcha popular reivindica el uso de este calzado tradicional asturiano

Oviedo se suma este año a la fiebre por la madreña con la celebración de su primera “madreñada”, una cita festiva que pretende reivindicar el valor cultural del tradicional calzado de madera y que ya triunfa en León, donde acaba de reunir a más de medio millar de personas. La iniciativa parte de un grupo de amigos unidos por su pasión por la cultura asturiana: Luis Collado (El Entrego), Iván Testón (Caso), Lluques Díaz (Valdesoto) y Denis Soria (Pruvia), guía turístico y responsable del proyecto Ser Asturianu. Juntos han decidido trasladar a Oviedo una tradición que los asturianos ya conocían como participantes en la madreñada leonesa. “Queremos crear un evento popular, un día de la madreña que no sea institucionalizado, en el que la gente lo pase bien y reivindique lo que somos”, explica Soria. Más información